Maltempo in Liguria: nevica nell’entroterra di Genova e La Spezia, fiocchi nei tratti appenninici di A7 e A26

MeteoWeb

Dalle prime ore della mattina nevica nell’entroterra del centro e del levante della Liguria.

I fiocchi stanno cadendo nelle zone interne della provincia di Genova ed in particolare in Valle Stura.

Nevica anche nei tratti appenninici delle autostrade A7 e A26 ma senza particolari disagi per la circolazione.

Nell’entroterra di La Spezia sono in atto precipitazioni nevose, anche di moderata intensità, oltre i 300 metri di altitudine.

Nella notte è stata registrata una minima record a Calizzano, in provincia di Savona, ben -12°C.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: