Maltempo, tragedia sfiorata a Capri: enorme masso cade in strada e colpisce un’auto in transito – FOTO

Il maltempo che sta colpendo la Campania da giorni continua a creare danni e disagi. Sfiorata la tragedia a Capri, dove un grosso masso è caduto in strada. “Un grave crollo sulla via che collega Capri ad Anacapri ha rischiato di causare una tragedia. Un masso gigante si è staccato dal costone e ha investito la strada. Le pietre hanno colpito una Panda che transitava in quel momento ma sembra che nessuno abbia riportato ferite. Una vicenda che riaccende i riflettori sul controllo del territorio soprattutto nelle aree a rischio e dove ci sono pericoli di dissesto idrogeologico. Noi insistiamo nel chiedere la massima attenzione a tutti gli enti pubblici soprattutto quando ci sono allerte meteo significative”, dice il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

Nella gallery scorrevole in alto, le immagini del masso venuto giù.

Anche oggi, in Campania, la provincia di Salerno è stata quella più colpita dalle piogge. Segnaliamo 65mm a Campagna, 60mm a Montano Antilia, Bosco, 59mm a Gioi Cilento, Buonabitacolo, 55mm a Salitto Olevano, 54mm a Laceno, 50mm a Padula.

