Maltempo, forti piogge e allagamenti nel Salernitano: cede parte del tetto di un convitto a Maddaloni

Non solo il Lazio, ma anche la Campania è stata colpita da forti piogge e temporali oggi. In particolare, gli accumuli pluviometrici maggiori si registrano nel Salernitano, con punte di 66mm a Montano Antilia, 65mm a Roccagloriosa, Bosco, 47mm a Buonabitacolo, mentre spiccano i 49mm di Pannarano (Benevento) e Laceno (Avellino).

Nelle zone costiere, si registrano anche forti raffiche di vento. Domani, 3 dicembre, in diversi comuni della provincia di Salerno, le scuole resteranno chiuse per via dell’allerta meteo.

Probabilmente a causa del maltempo, una porzione di tetto è caduta in un’ala del Convitto Giordano Bruno di Maddaloni (Caserta). Le travi venute giù non hanno ferito nessuno ma l’area del crollo è stata isolata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i tecnici della Provincia di Caserta. Il consigliere provinciale Angelo Campolattano spiega che “dopo aver messo in sicurezza studenti, docenti e personale amministrativo, è partito l’iter per reperire i fondi idonei per il rifacimento dell’intera copertura“.

