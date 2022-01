Alexa down: l’assistente virtuale di Amazon non ha funzionato per circa due ore

MeteoWeb

Per circa 2 ore, moltissimi utenti in Italia e in altri Paesi europei non sono riusciti a collegarsi con Alexa, l’assistente virtuale di Amazon. Alle richieste, gli utenti ricevevano la risposta: “si è verificato un problema”. Non si trattava di un problema di connessione ma di un malfunzionamento diffuso, che ha avuto il suo picco tra le 8 e le 10:30 del mattino di oggi, venerdì 21 gennaio, come sottolineato dal sito Downdetector.

Nonostante riuscisse a connettersi con le reti wi-fi e funzionasse anche come speaker wireless, Alexa non era in grado di rispondere ai comandi vocali degli utenti.

Su Twitter, gli utenti si sono scatenati nelle segnalazioni a colpi di hashtag, come #alexadown, e la conferma del malfunzionamento è arrivata da un tweet dell’account Amazon Help in risposta ad un utente francese: “siamo sinceramente dispiaciuti per il disagio causato. In effetti, questa è una preoccupazione generale, i nostri tecnici stanno risolvendo il problema, facciamo appello alla vostra pazienza. E rimaniamo a vostra disposizione per qualsiasi altra richiesta”.