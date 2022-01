Coronavirus, oggi 157 morti e 155.659 nuovi casi: nuovo boom di ricoveri, 7 Regioni vicine alla zona arancione. Il bollettino

MeteoWeb

I dati ufficiali e le ultime notizie sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 157 morti, 30.399 guariti e 155.659 nuovi casi su 993.201 tamponi. Oggi è risultato positivo il 15,67% dei tamponi effettuati, in linea con il dato di ieri. Le Regioni con il maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (36.858), Emilia Romagna (17.698) e Veneto (13.973).

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

7.436.939 casi totali

139.038 morti

5.353.922 guariti

Le persone attualmente positive al Covid-19 in Italia sono 1.943.979 così suddivisi:

15.647 (+717) ricoverati in ospedale ( 0,8% )

( ) 1.595 (+38 ) ricoverati in terapia intensiva ( 0 ,08% )

( ) 1.926.737 (+124.331) in isolamento domiciliare ( 99,11% )

La distribuzione dei ricoveri Regione per Regione e le soglie delle zone gialla e arancione

Il continuo aumento dei ricoveri sta portando l’Italia sempre più vicina alla soglia dei ricoverati dello stesso periodo di un anno fa, quando ancora le vaccinazioni erano soltanto agli albori e non era stato completato neanche il ciclo primario dei primi infermieri e medici sottoposti alla prima dose a fine dicembre 2020. Adesso, con il 90% di popolazione vaccinata, la situazione peggiora rapidamente e siamo vicinissimi al sorpasso anche dei ricoverati, dopo quello dei contagiati già avvenuto da un pezzo. Quattro Regioni sono vicinissime al passaggio in “zona arancione“: si tratta di Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Calabria che rischiano la zona arancione che prevede ulteriori limitazioni (tra cui la possibilità di chiudere le scuole elementari e medie) già da lunedì 17 gennaio. Il passaggio si verificherà se in Piemonte avremo 23 nuovi ricoveri nei reparti, in Valle d’Aosta ne basta uno in più in terapia intensiva, in Calabria 4 in più in intensiva mentre la Liguria ha già superato da giorni tutte le soglie della zona arancione.

Altre tre Regioni (Friuli Venezia Giulia, Marche e Umbria) hanno un margine un soffio più ampio ma sono comunque a rischio. Per passare in zona arancione il Friuli Venezia Giulia ha un margine di 38 posti letto nei reparti, le Marche di 46 posti letto sempre nei reparti e l’Umbria di 2 posti nei reparti e 5 in terapia intensiva. Sono quindi 7 in tutto le Regioni che tra pochi giorni rischiano il passaggio in “zona arancione“, ma se il trend continuerà sulla falsariga degli ultimi giorni, sarà solo questione di tempo ed entro fine Gennaio tutt’Italia sarà in “zona arancione“, e alcune Regioni inizieranno a tremare per il passaggio in zona rossa. Che significa lockdown totale.

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: