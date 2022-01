Maltempo, notte di gelo al Sud: la neve si spinge fin sulle coste in Calabria – VIDEO

MeteoWeb

Con le ore serali, è arrivato un ulteriore impulso freddo che ha spinto la neve ancora più in basso al Sud, mentre si registrano temperature polari. In particolare, in Calabria, oltre alle bufere sulla Sila e in Aspromonte, la neve è scesa fino al livello del mare nel Crotonese. In questi minuti, infatti, fiocchi di neve si osservano a Le Castella, frazione di Isola di Capo Rizzuto.

Nevica praticamente fino a livello del mare anche nel Cosentino, con i fiocchi che sono caduti a Rossano-Corigliano, nella zona di Rossano Stazione a 40 metro s.l.m..

Di seguito, alcune immagini della neve fin sul livello del mare.

