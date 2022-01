Meteo, ondata di freddo sul Mediterraneo orientale: tanta neve nella Grecia centrale, imbiancato anche il centro di Atene – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

In Grecia, continua l’ondata di freddo e neve che nella giornata di ieri ha imbiancato le isole greche e che sta seppellendo parti della Turchia sotto metri di neve. In molte zone della Grecia, si registrano temperature sotto lo zero e nevicate, anche sulla capitale Atene (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

La neve scendeva fitta e veloce nel centro di Atene, posandosi sulle colonne di marmo dell’antica Acropoli e creando il caos alla circolazione sulle strade. Stamattina le autorità hanno inviato avvisi di emergenza sui telefoni cellulari nell’area di Atene, avvertendo di forti nevicate nelle prossime ore e invitando le persone a evitare qualsiasi movimento non necessario, sia oggi che domani. La forte nevicata ad Atene ha costretto le autorità a chiudere diverse strade nella periferia settentrionale della capitale, comprese parti dell’autostrada principale Atene-Salonicco.

Parti della Grecia centrale, tra cui l’isola di Evia e la penisola di Pelion, sono ricoperte da uno spesso strato di neve. Una forte tempesta di neve investe la città di Volos e tutta la regione costiera della Magnesia orientale, peggiorando rapidamente la situazione nell’area e creando problemi di viabilità. Grossi problemi sulla circonvallazione di Volos poiché la neve supera i 15cm di accumulo. Nella comunità di Argalasti, sempre nella Magnesia, la neve ha superato i 30cm e la stessa situazione prevale a Kala Nera, Afissos, Neochori e Tsagarada. Il quadro è simile a Skiathos, Skopelos e Alonissos, isole delle Sporadi settentrionali, dove la neve ha superato i 30cm, ma le strade rimangono aperte e la rete elettrica è funzionante.

Le condizioni meteorologiche estreme colpiranno la Grecia oggi, lunedì 24 gennaio, e domani, quando è prevista neve anche nelle pianure del Paese, compresa la regione dell’Attica. Tutte le scuole rimarranno chiuse in tutta l’Attica sia oggi che domani.

La neve è comune sulle montagne greche e nella parte settentrionale del Paese, ma è molto più rara nel centro di Atene e soprattutto nelle isole dell’Egeo. L’anno scorso, la capitale greca è stata colpita da una forte tempesta di neve che ha causato gravi problemi, interrompendo per giorni l’elettricità in alcuni quartieri e rendendo impraticabili tutte le strade senza catene da neve. Migliaia di alberi hanno ceduto sotto il peso della neve. Per quanto riguarda le isole, Syros, Naxos, Tinos, Andros, Mykonos, Santorini e le altre isole delle Cicladi sono state ricoperte ieri da un bianco velo di neve. La gente del posto afferma che l’ultima volta che una simile quantità di neve è caduta sulle Cicladi è stato decenni fa.