Meteo, spettacolo in Grecia: tornado tra la neve sull’isola di Andros, alle Cicladi – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

L’ondata di freddo che si è riversata sul Mediterraneo orientale sta portando intense e persistenti nevicate in Turchia e in Grecia, dove la Dama Bianca è arrivata anche nel centro di Atene e dove le isole dell’Egeo sono imbiancate da ieri. Anche oggi nevica su isole come Skopelos e Andros, nell’arcipelago delle Cicladi.

Il panorama è davvero suggestivo, con la neve giunta fino alle coste. Ma stamattina a rendere tutto ancora più incredibile è arrivata una tromba marina. È successo sull’isola di Andros, dove un imponente vortice si stagliava sull’insolito paesaggio innevato, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto e il video in fondo all’articolo. La tromba marina ha raggiunto la costa dell’isola. Nelle zone interne si raggiungono i 5-10cm di neve.