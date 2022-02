Maltempo in Piemonte: la neve è arrivata in tutto il Biellese, circa 20 cm nei centri montani [FOTO]

MeteoWeb

Come previsto la neve ha imbiancato tutto il Biellese dalla notte scorsa: il manto bianco ha ricoperto quasi tutte le località della provincia, dal capoluogo alla Valsessera fino ad Oropa. Nei centri montani come Bielmonte sono caduti circa una ventina di centimetri. Al momento non si segnalano disagi per la circolazione.

I bollettini del servizio meteo regionale prevedono un miglioramento della situazione: già dal pomeriggio di oggi il cielo sarà sereno con temperature in aumento.

