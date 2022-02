Maltempo, neve e vento forte nelle Marche: Urbino imbiancata dalla neve, lo spettacolo è mozzafiato [FOTO]

MeteoWeb

Neve, pioggia e vento forte imperversano oggi nelle Marche, dopo una fase di clima mite: la provincia di Pesaro–Urbino è nuovamente piombata, bruscamente, in inverno, mentre in ogni angolo si possono scorgere alberi in fiore.

Le raffiche di vento, che hanno toccato picchi di oltre 70 km/h, hanno abbattuto alberi soprattutto lungo la costa.

La neve, con accumuli fino a 10 cm, ha imbiancato Urbino e il Montefeltro, creando disagi alla circolazione stradale.

La pioggia caduta, circa 26 mm, ha alleviato la fase siccitosa.

I vigili del fuoco hanno eseguito circa 70 interventi, principalmente per la rimozione alberi, alcuni dei quali caduti anche sopra auto in sosta.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: