Guerra in Ucraina: il personale della centrale di Chenobyl “intrappolato” dai russi

Dopo la cattura da parte delle forze russe, il personale della centrale nucleare di Chernobyl è intrappolato da 10 giorni.

“Non possiamo sostituire le persone, stanno già facendo il loro turno da 10 giorni. Sono divisi in due gruppi, che si sostituiscono a vicenda, ma sono stanchi mentalmente e fisicamente, emotivamente,” ha affermato Yury Fomichev, sindaco di Slavutych, come riporta il Kyiv Independent.

Slavutych, nel nord dell’Ucraina, è stata realizzata per il personale evacuato dalla centrale nucleare di Chernobyl dopo il disastro del 1986.