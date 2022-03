Maltempo e gelo, la neve ammanta la Puglia fino a bassa quota: risveglio imbiancato a Fasano e Putignano [FOTO e VIDEO]

MeteoWeb

Nel contesto di una circolazione fredda che sta imperversando sull’Italia oramai da giorni, è in corso un ennesimo raid di una “goccia fredda” proveniente direttamente dalla Russia.

Il nucleo gelido in quota ha viaggiato tutta la notte verso Ovest e oggi si è tuffato sul medio-basso Adriatico puntando in maniera più diretta soprattutto la Puglia centro-meridionale.

Il risveglio è stato imbiancato in numerose località della regione, tra cui Fasano e Putignano.

Al momento le temperature nell’area tra le province di Bari, Taranto e Brindisi sono gelide: si registrano infatti 0°C a Locorotondo, Castellana Grotte, Noci, Martina Franca, Alberobello, +1°C a Cisternino, Putignano e Ostuni.

