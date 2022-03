Ministero della Difesa russo: “i biolaboratori finanziati dagli USA in Ucraina hanno condotto ricerche sui coronavirus dei pipistrelli”

MeteoWeb

Le autorità americane hanno ammesso che l’Ucraina ospita “strutture di ricerca biologica“, esprimendo preoccupazione per il fatto che potrebbero finire sotto il controllo delle forze russe. Oggi il Ministero della Difesa russo ha annunciato che i biolaboratori finanziati dagli Stati Uniti situati in Ucraina stavano conducendo esperimenti con campioni di coronavirus di pipistrello, riporta Global Times.

“Secondo i documenti, la parte americana ha pianificato di condurre lavori sui patogeni di uccelli, pipistrelli e rettili in Ucraina nel 2022, con un’ulteriore transizione allo studio della possibilità di portare la peste suina africana e l’antrace“, avrebbe detto il portavoce capo del Ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, secondo quanto riporta Global Times.

Inoltre, le strutture stavano studiando la possibile diffusione di agenti patogeni attraverso uccelli selvatici, in migrazione tra Russia, Ucraina e altri Paesi dell’area. “Lo scopo di questa e di altre ricerche biologiche finanziate dal Pentagono in Ucraina, era di creare un meccanismo per la diffusione segreta di agenti patogeni mortali”, avrebbe aggiunto Konashenkov. Il Ministero della Difesa russo pubblicherà presto i documenti ricevuti dal personale dei biolaboratori ucraini, nonché i risultati del loro esame, ha affermato.

Il 7 marzo, le forze armate russe hanno riferito di aver scoperto 30 composti biologici in Ucraina, che potrebbero essere coinvolti nella produzione di armi biologiche, secondo il capo della difesa dalle radiazioni, chimica e biologica delle forze armate russe Igor Kirillov.

Il Ministero della Difesa russo ha affermato che gli Stati Uniti hanno speso più di 200 milioni di dollari per il lavoro dei laboratori biologici in Ucraina.