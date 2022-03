Maltempo, torna la neve in collina in Molise: chiuse alcune scuole, allagamenti a Petacciato – VIDEO

MeteoWeb

Un vortice freddo proveniente dall’artico russo-scandinavo ha raggiunto l’Italia, portando intense nevicate al Centro-Sud. Oltre a Basilicata e Campania, anche in Molise dalla scorsa notte è tornata la neve, fino a quote collinari. Al momento non si registrano particolari disagi nei centri abitati interessati dalle nevicate. Da ore sono in azione i mezzi spartineve e spargisale. Qualche difficoltà per gli automobilisti sulle strade di montagna dove le precipitazioni sono più abbondanti.

Stamattina i sindaci di alcuni piccoli Comuni hanno disposto la sospensione delle lezioni.

Alle porte di Bonefro, una frana sulla strada provinciale ha causato il crollo di un muro di sostegno. Allagamenti vengono invece segnalati a Petacciato, nel basso Molise. A causa delle abbondanti precipitazioni, le acque del torrente Sinarca hanno invaso la carreggiata della Sp51, nel territorio di Petacciato (vedi video in fondo all’articolo). “Per chi viaggia in direzione Termoli è consigliabile scegliere la strada statale 16 (lato Torre)”, ha affermato il sindaco di Petacciato Roberto Di Pardo. Si registrano finora accumuli di 44mm di pioggia a Ururi e 31mm a Termoli.

Abbondanti nevicate si registrano anche in Abruzzo.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: