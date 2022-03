Qualcosa è cambiato sul Sole, scienziati annunciano: rilevato un “Evento di Terminazione”

MeteoWeb

L’Evento di Terminazione è arrivato: sul Sole è appena accaduto qualcosa di importante.

I fisici solari Scott McIntosh (NCAR) e Bob Leamon (U. Maryland-Contea di Baltimora) lo chiamano “The Termination Event“.

“Il vecchio ciclo solare 24 è finalmente concluso: è stato terminato!” ha affermato McIntosh. “Ora il nuovo ciclo solare, Solar Cycle 25, può davvero decollare“.

L'”Evento di Terminazione” è una nuova idea nella fisica solare, delineata da McIntosh e Leamon in un articolo del dicembre 2020 sulla rivista Solar Physics. Non tutti lo accettano, ancora. Se il Ciclo Solare 25 si comporterà come previsto da McIntosh e Leamon, la loro teoria dovrà essere presa sul serio.

L’idea di base è questa: il Ciclo Solare 25 (SC25) è iniziato a dicembre 2019. Tuttavia, il vecchio Ciclo Solare, il n° 24 (SC24) si è rifiutato di congedarsi: ha resistito per altri 2 anni, producendo occasionali macchie solari del vecchio ciclo e ostruendo gli strati superiori del Sole con il suo campo magnetico in decadimento. Durante questo periodo, i due cicli sono coesistiti, SC25 lottava per liberarsi mentre il vecchio SC24 lo tratteneva.

“Il Ciclo Solare 24 ha ostacolato il Ciclo Solare 25,” ha affermato Leamon.

I ricercatori sanno da tempo che i cicli solari possono sovrapporsi. La svolta ipotizzata da McIntosh e Leamon è la consapevolezza che i cicli sovrapposti possono interagire. Ciò ha senso: all’inizio del XX secolo, George Ellery Hale scoprì che la polarità magnetica delle coppie di macchie solari si inverte da un ciclo all’altro. Infatti, l’intero campo magnetico globale del Sole si ribalta ogni 11 anni circa. Quando i cicli solari adiacenti di polarità opposta si sovrappongono, interferiscono naturalmente.

Gli Eventi di Terminazione segnano la fine dell’interferenza, quando un nuovo ciclo può liberarsi da quello vecchio.

La tempistica dell’Evento di Terminazione può prevedere l’intensità del nuovo ciclo. Nel loro articolo sulla fisica solare, McIntosh e Leamon hanno esaminato oltre 270 anni di dati sulle macchie solari e hanno scoperto che gli Eventi di Terminazione si verificano ogni 10-15 anni.

“Abbiamo notato che più lungo è il tempo tra i terminatori, più debole sarà il ciclo successivo,” ha spiegato Leamon. “Al contrario, più breve è il tempo tra i terminatori, più forte sarà il prossimo ciclo solare“.

Quindi, quando si è verificato l’ultimo evento di terminazione? A dicembre 2021. Ciò fornisce una previsione specifica e verificabile per il Ciclo Solare 25.

“Abbiamo finalizzato la nostra previsione dell’ampiezza di SC25,” ha affermato McIntosh. “Sarà appena al di sopra della media storica con un numero di macchie solari mensile di 190 ± 20“.

“Sopra la media” potrebbe non sembrare entusiasmante, ma in realtà si tratta di un netto allontanamento dalle previsioni ufficiali della NOAA di un ciclo solare debole. Potrebbe essere appena sufficiente per catapultare Terminator in prima linea nelle tecniche di previsione del Ciclo Solare.