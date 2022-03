Grave siccità al Nord-Est: l’Isonzo in secca a Gradisca, il fiume pieno di pesci morti | FOTO

MeteoWeb

Il Nord Italia fa i conti con una grave siccità che prosegue da molti mesi, non solo quelli invernali ma anche quelli autunnali. Sommando le ultime due stagioni, infatti, le anomalie negative in termini di precipitazioni al Nord sono davvero enormi. In particolare, tenendo conto delle due stagioni, la zona più colpita è il Nord-Est, dove mancano all’appello 400-500mm di pioggia.

In questa situazione di siccità, fiumi e laghi sono ben al di sotto dei loro livelli, raggiungendo valori che sono tipici dell’estate. Una drammatica fotografia della situazione la offre il fiume Isonzo, che a Gradisca d’Isonzo, in Friuli Venezia Giulia, si presenta totalmente in secca, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto, realizzate da Tiziano Grattoni. Il fiume è una lingua di terra arida, disseminata di pesci morti.

Sono tanti i corsi d’acqua e i laghi in sofferenza al Nord. Anche se all’orizzonte si intravedono possibilità di piogge anche per le zone piegate dalla siccità, le preoccupazioni per la stagione irrigua e quella estiva sono grandi.