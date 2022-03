Stazione Spaziale: nuovo rinvio per la missione dell’astronauta Samantha Cristoforetti, lancio non prima del 19 aprile

MeteoWeb

Nuovo rinvio per il lancio della capsula Crew Dragon di SpaceX che ospiterà a bordo anche l’astronauta italiana dell’ESA Samantha Cristoforetti: la partenza è stata posticipata dal 15 a non prima del 19 aprile, ha reso noto la NASA, che con SpaceX ha rinviato dal 30 marzo al 3 aprile anche il lancio della missione commerciale Axiom 1 (Ax-1). Entrambi i lanci sono previsti con capsule Crew Dragon e lanciatori Falcon 9.

Nel caso della missione Ax-1 il rinvio si è reso necessario per consentire di completare i controlli della navetta prima della missione, della durata di 10 giorni.

Per quanto riguarda la missione Crew-4, il rinvio si deve alla necessità di garantire sia un intervallo adeguato nel fitto programma dei voli con equipaggi, sia alla possibilità di potere avere a disposizione della missione un tempo utile per più tentativi di lancio.

L’Agenzia spaziale statunitense prevede di confermare la data del 19 aprile all’inizio della prossima settimana.

“NASA e SpaceX stanno programmando il lancio della missione Crew4 diretta alla Stazione Spaziale Internazionale non prima del 19 aprile“, è stato spiegato su Twitter.

“Un piccolo ritardo“, ha scritto Samantha Cristoforetti in un tweet.

Cristoforetti viaggerà a bordo della Crew Dragon con Kjell Lindgren, comandante di missione, Robert Hines, nel ruolo di pilota e Jessica Watkins, specialista di missione.