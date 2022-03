Tromba marina si trasforma rapidamente in un tornado in Florida: panico tra i bagnanti a Fort Myers Beach, danni | VIDEO

MeteoWeb

Una tromba marina a Fort Myers Beach, in Florida, si è spostata brevemente a terra, diventando un breve tornado e seminando il panico tra i bagnanti. Una tromba marina è un tipo di tornado che può formarsi sull’acqua e in grado di spostarsi dall’acqua alla terraferma. Questo tipo di evento meteorologico è spesso associato a forti temporali, che possono includere forti venti, grandine e fulmini.

Il tornado ha raggiunto la spiaggia intorno alle 12:00 (ora locale) di sabato 12 marzo. Il Servizio Meteorologico Nazionale degli USA ha affermato che il tornado si è dissipato rapidamente e che non sono stati segnalati feriti.

Testimoni hanno detto che il tornado ha rovesciato bidoni della spazzatura e provocato lievi danni in tutto il Lani Kai Beach Resort. I video in fondo all’articolo mostrano il tornado raggiungere rapidamente la spiaggia, mettendo i bagnanti in fuga, ancora scioccati per la rapida evoluzione della situazione.

Il tornado si è verificato come parte di un più ampio sistema temporalesco in movimento nel sud-ovest della Florida che ha portato temperature più basse in tutta l’area. Nella vicina Collier County, oltre 4.500 persone hanno subito interruzioni di corrente a causa del maltempo.