Covid, Ricciardi: “oggi chi ha 2 dosi non è vaccinato”

La nuova variante Omicron Xe “sembra più contagiosa” e “una persona che oggi ha 2 dosi, non è praticamente vaccinata“: è quanto ha dichiarato Walter Ricciardi, docente di Igiene all’università Cattolica e consulente del Ministro della Salute, questa mattina ospite di Agorà su Rai3.

“Questa vaccinazione è fatta con 3 dosi. Una persona che oggi ha 2 dosi non è praticamente vaccinata – ha evidenziato Ricciardi – Questa malattia non dà un’immunità permanente, anche un soggetto guarito può reinfettarsi. Fino al 4% delle persone si reinfetta e cominciano ad esserci soggetti che si reinfettano più di due volte. Ci dobbiamo preparare mentalmente a una battaglia di lunga durata che non finisce con l’emergenza giuridica: vaccinazioni, green pass, mascherine e comportamenti saggi vanno tenuti“.

La vaccinazione pediatrica, secondo Ricciardi “è stato un fallimento, non ha raggiunto neanche il 38%. Lo spiego con la diffidenza dei genitori che temono più il vaccino della malattia, senza rendersi conto che la malattia è insidiosa: si sa come comincia ma non si sa come finisce, nel 10% dei bambini si ha il Long Covid con una lunga situazione di spossatezza“.