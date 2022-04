Immagini spettacolari da Marte: Ingenuity fotografa il paracadute e lo scudo che hanno aiutato la discesa del rover Perseverance

MeteoWeb

Il drone-elicottero Ingenuity della NASA ha recentemente scattato immagini spettacolari su Marte: Ingenuity ha fotografato sia il paracadute che ha aiutato il rover Perseverance ad atterrare su Marte sia lo scudo posteriore a forma di cono che ha protetto il rover nello spazio profondo e durante la sua discesa infuocata verso la superficie marziana il 18 febbraio 2021. Gli ingegneri del programma Mars Sample Return hanno chiesto se Ingenuity potesse fornire questa prospettiva: il risultato sono state 10 immagini aeree a colori scattate il 19 aprile durante il volo 26 del drone-elicottero.

“La NASA ha esteso le operazioni di volo di Ingenuity per eseguire voli pionieristici come questo“, ha affermato Teddy Tzanetos, capo del team di Ingenuity presso il Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA. “Ogni volta che siamo in volo, Ingenuity copre nuovi territori e offre una prospettiva che nessuna missione planetaria precedente potrebbe raggiungere. La richiesta di ricognizione di Mars Sample Return è un perfetto esempio dell’utilità delle piattaforme aeree su Marte”.

L’ingresso, la discesa e l’atterraggio su Marte sono frenetici e stressanti, non solo per gli ingegneri sulla Terra, ma anche per il veicolo che sopporta le forze gravitazionali, le alte temperature e altri estremi che derivano dall’ingresso nell’atmosfera di Marte a quasi 20.000km/h.

Il paracadute e lo scudo posteriore erano stati precedentemente ripresi da lontano anche dal rover Perseverance. Ma quelli raccolti da Ingenuity, da una prospettiva aerea e più ravvicinata, forniscono maggiori dettagli. Le immagini hanno il potenziale di aiutare a garantire atterraggi più sicuri per i futuri veicoli spaziali come il Mars Sample Return Lander, che fa parte di una campagna multimissione che riporterebbe sulla Terra per un’analisi dettagliata i campioni di rocce, atmosfera e sedimenti marziani di Perseverance.

“Perseverance ha avuto l’atterraggio su Marte meglio documentato della storia, con telecamere che mostravano di tutto, dal gonfiaggio del paracadute al touchdown“, ha affermato Ian Clark del JPL, ex ingegnere dei sistemi di Perseverance e ora capo della fase di risalita di Mars Sample Return. “Ma le immagini di Ingenuity offrono un punto di vista diverso. Se rafforzano il fatto che i nostri sistemi hanno funzionato come pensiamo abbiano funzionato o forniscono anche un solo set di dati di informazioni ingegneristiche che possiamo utilizzare per la pianificazione di Mars Sample Return, sarà sorprendente. E in caso contrario, le immagini sono comunque fenomenali e stimolanti”.

Nelle immagini dello scudo posteriore verticale e del campo di detriti che ne è derivato dall’impatto con la superficie a circa 126km/h, il rivestimento protettivo dello scudo posteriore sembra essere rimasto intatto durante l’ingresso nell’atmosfera di Marte. Anche molte delle 80 linee di sospensione ad alta resistenza che collegano lo scudo posteriore al paracadute sono visibili e sembrano intatte. Disteso e coperto di polvere, si può vedere solo circa un terzo del paracadute arancione e bianco – a 21,5 metri di larghezza è stato il più grande mai dispiegato su Marte – ma la copertura non mostra segni di danni dal flusso d’aria supersonico durante il gonfiaggio. Saranno necessarie diverse settimane di analisi per avere un giudizio più definitivo.

Il volo 26

Il volo 26 di Ingenuity, durato 159 secondi, è iniziato alle 11:37, ora locale di Marte, del 19 aprile, nel primo anniversario del suo primo volo. Volando a 8 metri sopra il livello del suolo, Ingenuity ha viaggiato per 192 metri a sud-est e ha scattato la sua prima foto. Il drone-elicottero si è poi diretto a sud-ovest e poi a nord-ovest, scattando immagini in luoghi pre-pianificati lungo il percorso. Dopo aver raccolto 10 immagini nella sua memoria flash, Ingenuity si è diretto a ovest per 75 metri ed è atterrato. Distanza totale percorsa: 360 metri. Con il completamento del volo 26, il velivolo ha registrato oltre 49 minuti in volo e ha viaggiato per 6,2 chilometri.

“Per ottenere gli scatti di cui avevamo bisogno, Ingenuity ha eseguito molte manovre, ma eravamo fiduciosi perché le manovre erano complicate sui voli 10, 12 e 13″, ha affermato Havard Grip, capo pilota di Ingenuity presso il JPL.

La nuova area operativa nel delta di un ex fiume del cratere Jezero segna una drastica differenza rispetto al terreno relativamente piatto su cui Ingenuity aveva sorvolato sin dal suo primo volo. Largo diversi chilometri, il delta a forma di ventaglio si formò dove un antico fiume si riversava nel lago che un tempo riempiva il cratere di Jezero. Salendo a più di 40 metri sopra il fondo del cratere e pieno di superfici angolate, massi sporgenti e banchi di sabbia, il delta promette di contenere numerose rivelazioni geologiche, forse anche la prova che la vita microscopica esisteva su Marte miliardi di anni fa.

Una volta raggiunto il delta, il primo ordine di Ingenuity potrebbe essere quello di aiutare a determinare quale dei due canali fluviali Perseverance dovrebbe salire per raggiungere la cima del delta. Insieme all’assistenza per la pianificazione del percorso, i dati forniti dal drone-elicottero aiuteranno il team di Perseverance a valutare i potenziali obiettivi scientifici. Ingenuity potrebbe anche essere chiamato a fotografare le caratteristiche geologiche troppo lontane per essere raggiunte dal rover o ad esplorare le zone di atterraggio e i siti sulla superficie in cui potrebbero essere depositati depositi di campioni per il programma Mars Sample Return.