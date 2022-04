Maltempo USA, linea di temporali attraversa il Mississippi: fulmine incendia una chiesa a pochi giorni dalla Pasqua | FOTO

MeteoWeb

Come da previsioni, sono stati giorni di forte maltempo sugli Stati Uniti. Mentre alcuni stati settentrionali hanno fatto i conti con nevicate e bufere da record, gli stati centromeridionali hanno subito gravi danni a causa di tornado, grandine, venti distruttivi e forti piogge. Nella sera di ieri, mercoledì 13 aprile, una potente linea di temporali ha colpito il Mississippi nord-orientale, causando danni diffusi, ma nessuna vittima o feriti gravi.

Non è stata risparmiata neppure la chiesa “Prima Assemblea di Dio” di Amory, colpita in pieno da un fulmine durante la violenta ondata di maltempo. Secondo un residente vicino, un fulmine ha colpito il campanile, scatenando un incendio. Le fiamme hanno velocemente avvolto il campanile (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

I Vigili del Fuoco giunti sul posto non solo hanno dovuto combattere le fiamme, ma anche fare i conti con i fulmini e le forti piogge che insistevano sull’area. Non è chiaro quanto siano significativi i danni all’interno della chiesa, ma sembra che il campanile sia andato perso completamente. Non sono stati segnalati feriti a causa dell’incendio.

Finora, la chiesa non ha dichiarato quando riprenderanno le funzioni, né se quanto accaduto, influenzerà le celebrazioni pasquali.

Ma danni a causa del maltempo si registrato in gran parte del Mississippi. A Corinth, colpita da inondazioni, un albero è precipitato su una casa, provocando gravi danni. Altri edifici commerciali hanno riportato danni. Danneggiati anche un edificio scolastico pubblico e abitazioni private a Falkner, nella contea di Tippah. Si registrano alberi abbattuti e danni ad alcune abitazioni nella contea di Pontotoc.