Maltempo, nevica in Trentino: spettacolo al Passo del Tonale | FOTO e VIDEO

Buona parte dell’Europa è alle prese con un colpo di coda dell’inverno che ha riportato freddo e neve in Francia, Spagna, Belgio e Paesi Bassi. Il responsabile è un vortice freddo di matrice scandinava che nel weekend porterà nevicate diffuse anche in Italia. Intanto, i primi effetti si fanno sentire già oggi.

Se la Valtellina è alle prese con intense nevicate, anche nel vicino Trentino sono in atto nevicate a partire dai 1.000 metri ma con quota neve in calo a partire dalla serata. Almeno 40cm si sono accumulati al Passo del Tonale, al confine con la Lombardia (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Imbiancata anche l’A22 nel tratto compreso tra Vipiteno e il confine di Stato. Già imbiancato l’altopiano del Renon e le località della Val Gardena.

“Domani, la perturbazione continuerà a insistere su tutto il territorio. La neve cadrà a partire dagli 800 metri, localmente anche a quote inferiori. Nel pomeriggio rinforzo dei venti da nord. Domenica in buona parte soleggiato ma freddo al mattino. Lunedì nubi basse al mattino e poi via via più soleggiato”, comunica Meteo Trentino.

