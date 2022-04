Stazione Spaziale: nuovo rinvio per la missione di Samantha Cristoforetti, lancio “non prima del 21 aprile”

MeteoWeb

Nuovo rinvio per il lancio della missione Crew-4, di cui fa parte anche l’astronauta italiana dell’ESA Samantha Cristoforetti: lo ha annunciato in un tweet Kathy Lueders, Associate Administrator dello Space Operations Mission Directorate.

La missione era inizialmente in programma per il 15 aprile e in seguito è stata posticipata al 19, al 20 e adesso al 21.

Lueders ha inoltre precisato che è stato individuato il 23 aprile come possibile data alternativa. “La NASA e SpaceX continuano a controllare attentamente il programma delle operazioni relative alla missione Crew-4 diretta alla Stazione Spaziale. Attualmente prevediamo il lancio non prima del 21 aprile e consideriamo il 23 aprile come data di backup,” si legge nel tweet.

Cristoforetti viaggerà a bordo della Crew Dragon con Kjell Lindgren, comandante di missione, Robert Hines, nel ruolo di pilota e Jessica Watkins, specialista di missione.