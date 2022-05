Etna, l’attività si intensifica: alta colonna di fumo dal vulcano | FOTO LIVE

MeteoWeb

Un’alta colonna di fumo, attorno ai 7mila metri, si innalza dall’Etna questa mattina. L’attività del vulcano attivo più alto d’Europa si sta intensificando, dopo giorni di emissione di lava e flussi piroclastici.

Come ha spiegato Salvatore Giammanco, vulcanologo dell’Osservatorio Etneo, a MeteoWeb, questa ripresa dell’attività dell’Etna sembra essere il modo migliore, per il territorio catanese, per dare il via alla stagione estiva, grazie alla poca ricaduta di cenere e all’attività stabile e costante.

Nella notte tra 21 e 22 maggio, si sono verificati due flussi piroclastici dal vulcano, ossia flussi di materiale magmatico e gas ad alte temperature che scendono veloci lungo i pendii. Uno dei due flussi ha percorso quasi tutta la Valle del Leone. Il fenomeno è stato accompagnato anche da un piccolo fulmine vulcanico.