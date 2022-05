Maltempo Toscana: temporali e grandine dopo il super caldo di ieri | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Quella di ieri, venerdì 27 maggio, è stata una giornata storica per il caldo in Toscana: con i +38°C raggiunti o sfiorati in diverse località, sono caduti molti record di caldo per il mese nella regione. Ma dopo le temperature eccezionali di ieri, un attacco perturbato da Nord/Est per opera della Bora dall’Europa centrale sta provocando intense grandinate in alcune zone della regione, come a Casole d’Elsa, in provincia di Siena (vedi video in fondo all’articolo).

In questo momento, i temporali stanno colpendo a macchia di leopardo nella regione, interessando localmente le province di Siena, Grosseto, Firenze e Pistoia. Minacciose nubi temporalesche incombono su Prato, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto, a cura di Francesco Vannucchi.

