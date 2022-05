Prezzi di alimenti nutrienti e Covid: la relazione tra aumenti e numero di casi

MeteoWeb

“La pandemia di Covid-19 ha ridotto i mezzi di sussistenza, portando a impennate dei prezzi per alcuni alimenti e cali per altri”, si legge in uno studio, pubblicato sulla rivista Nature, in cui sono stati confrontati i prezzi mensili al dettaglio degli alimenti in 181 Paesi da gennaio 2019 a giugno 2021. Lo studio ha svelato che “i prezzi medi sono aumentati in modo significativo, soprattutto per i gruppi di alimenti più nutrienti nei Paesi con un numero più elevato di casi di Covid”.

“Nei mesi precedenti al Covid-19, le tendenze dei livelli dei prezzi per gli alimenti e per tutti i beni e servizi erano simili, ma poi località e periodi con conteggi di casi mensili cumulativi più elevati sono stati associati a livelli di prezzi per gli alimenti significativamente più elevati rispetto ai prezzi per i beni e i servizi. Il rapporto tra loro indica che i prezzi degli alimenti erano oltre il 5% al di sopra del livello generale dei prezzi quando i casi mensili cumulativi hanno raggiunto oltre 8.000 per milione di persone”, si legge nello studio.

I dati dello studio rivelano “un’accelerazione simultanea degli aumenti dei prezzi nell’aprile 2020 con la diffusione della pandemia”. “L’aumento dei prezzi per tutti gli altri gruppi alimentari ha superato quello di pane e cereali, con l’aumento più alto per oli e grassi come ingrediente di base per l’industria alimentare”. Inoltre, lo studio evidenzia che “questi livelli di prezzo più elevati sono fortemente associati al conteggio mensile cumulativo dei casi di infezione da Covid nei Paesi. I prezzi di frutta e verdura sono aumentati ad aprile prima dell’estate nell’emisfero settentrionale, ma sono poi diminuiti in base a modelli stagionali documentati altrove, mentre i prodotti lattiero-caseari e le uova, le carni e i legumi, le noci e i semi sono aumentati più tardi, rendendoli più strettamente legati al conteggio dei casi nel tempo. Data l’importanza di questi gruppi alimentari per diete nutrienti a basso costo, i loro prezzi elevati durante il Covid rappresentano una grave minaccia alla sicurezza nutrizionale in tutto il mondo”, concludono gli autori dello studio.