Terremoto Firenze, Nardella: “3 famiglie evacuate”

“Stamattina ho fatto il punto della situazione sulle scosse di terremoto di ieri con il comandante dei Vigili del Fuoco, il capo della Protezione Civile Metropolitana e il sindaco di San Casciano. Molta paura ma per fortuna pochissimi danni, concentrati nella zona dell’epicentro dove tre famiglie sono state trasferite temporaneamente per precauzione“: è quanto ha affermato Dario Nardella, sindaco di Firenze, riferendosi alla sequenza sismica in corso con epicentro vicino Impruneta. “A Firenze città – ha sottolineato il primo cittadino – nessuna segnalazione di danni a persone o cose. Continuiamo a monitorare la situazione“.