Cosa significa volare su Marte, l’eccezionale VIDEO di Ingenuity

MeteoWeb

La telecamera di navigazione in bianco e nero di Ingenuity ha catturato un eccezionale video del suo 25° volo da record, avvenuto l’8 aprile: coprendo una distanza di 704 metri a una velocità di 5,5 mm/s, è stato il volo più lungo e veloce del velivolo su Marte fino ad oggi (si sta attualmente preparando per il suo 29° volo).

“Per il nostro volo da record, la telecamera di navigazione rivolta verso il basso ci ha fornito una sensazione mozzafiato di come ci si sente a planare a 33 piedi sopra la superficie di Marte a 12 miglia orarie,” ha affermato Teddy Tzanetos, a capo del team di Ingenuity (JPL NASA).

Il primo fotogramma inizia a circa un secondo dall’inizio del volo. Dopo avere raggiunto un’altitudine di 10 metri, l’elicottero si è diretto a Sud/Ovest, accelerando alla sua velocità massima in meno di 3 secondi. Ha raggiunto prima un gruppo di increspature di sabbia poi, a metà del video, diversi campi rocciosi. Infine, ha raggiunto un terreno relativamente piatto e irregolare, un buon punto di atterraggio. Il video del volo di 161,3 secondi è stato accelerato di circa 5 volte, riducendolo a meno di 35 secondi.

La telecamera di navigazione è stata programmata per disattivarsi ogni volta che l’aeromobile si trova entro 1 metro dalla superficie: ciò aiuta a garantire che la polvere sollevata durante il decollo e l’atterraggio non interferisca con il sistema di navigazione mentre tiene traccia delle caratteristiche a terra.

I voli di Ingenuity sono autonomi. I “piloti” del JPL li pianificano e inviano comandi al rover Perseverance, che poi li trasmette all’elicottero. Durante un volo, i sensori di bordo – la telecamera di navigazione, un’unità di misura inerziale e un telemetro laser – forniscono dati in tempo reale al processore di navigazione di Ingenuity e al computer di volo principale, che guidano l’elicottero in volo. Ciò consente al piccolo elicottero di reagire al paesaggio mentre esegue i suoi comandi.

I controllori di missione hanno recentemente perso contatto con Ingenuity dopo che l’elicottero è entrato in uno stato di bassa potenza. Ora che le comunicazioni sono state ristabilite e sta ricevendo energia adeguata dal suo pannello solare per caricare le sue sei batterie agli ioni di litio, il team non vede l’ora di farlo volare di nuovo.