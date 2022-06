Allerta Meteo Puglia: temporali per altre 24-36 ore

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale della Puglia ha diramato un’allerta meteo ‘arancione’ e ‘gialla’ per temporali previsti dalla mezzanotte e per le successive 24-36 ore. In particolare, l’allerta ‘arancione’ riguarda le zone del Gargano, del Tavoliere e il sub-appennino Dauno, mentre l’allerta ‘gialla’ riguarda la Puglia centrale e il Salento. Sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale.

Oggi forti piogge hanno interessato soprattutto il settore jonico del Salento: segnalati danni e allagamenti a Gallipoli e nel suo hinterland.