Maltempo, violento temporale nel Salento: allagamenti e danni a Gallipoli | FOTO e VIDEO

In questa giornata di maltempo, con temporali in molte regioni, non è stata risparmiata nemmeno la Puglia. Dopo i fenomeni violenti di ieri, con ben due tornado, nel pomeriggio di oggi un forte temporale si è abbattuto sul Salento, interessando soprattutto il settore ionico. In particolare, sulla città di Gallipoli sono caduti 38mm di pioggia in poco più di un’ora. All’arrivo del temporale, la temperatura è scesa da +26°C a +20°C.

Segnalati allagamenti e danni a Gallipoli e nel suo hinterland, che hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco. Il principale accesso alla città, quello di via Lecce, è stato chiuso al traffico dai vigili urbani a causa del cedimento di parte del manto stradale dovuto alla rottura di una conduttura idrica sotterranea. Si registrano allagamenti anche nel centro, all’altezza del ponte seicentesco.

La perturbazione ha colpito anche la zona di Maglie. Segnaliamo 38mm a Sannicola, 37mm a Cerfignano, 34mm a Tuglie, 33mm a Scorrano, 24mm a Otranto.

