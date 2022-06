Maltempo, forti temporali sull’Italia: nubifragi in Campania, funnel cloud nelle Marche

MeteoWeb

Forti temporali stanno colpendo numerose regioni d’Italia, soprattutto del Centro-Sud, a causa dell’azione di un vortice nordatlantico che ha raggiunto il nostro Paese.

La regione più colpita dalle piogge è la Campania: nel Beneventano si superano già i 120mm di accumulo. Tra i dati pluviometrici più rilevanti fino a questo punto della giornata, segnaliamo: 122mm a Pannarano, 103mm a Monteforte Irpino, 80mm a Montesarchio, 77mm a Mercogliano, 75mm a San Potito Ultra, 72mm a Summonte, 67mm ad Avellino, 58mm a Faicchio, 55mm a Cesinali.

Forti piogge anche nella Calabria settentrionale: già stamattina a Cosenza si sono registrati allagamenti. Segnaliamo: 68mm a Gimigliano, 55mm a Arcavacata, 49mm a Pentone, 47mm a Rende, San Pietro in Guarano, 46mm a Martirano, 41mm a Decollatura.

Il maltempo, con piogge e forti temporali, continuerà a colpire il Centro-Sud anche per tutta la giornata di domani: c’è il rischio di alluvioni e tornado. Oggi davanti alla costa delle Marche ha tentato di prendere forma una tromba marina, come dimostra la foto del funnel cloud (nube ad imbuto), scattata da Lido di Fermo. Anche la Protezione Civile ha diramato l’allerta meteo per la giornata di domani, venerdì 10 giugno.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: