Europa asfissiata dal caldo: in Spagna gli uccelli stramazzano a terra

L’Europa sta vivendo un’intensa ondata di calore, con una coltre di aria calda estesa dal Mar Mediterraneo al Mare del Nord. Temperature record si registrano anche nel Regno Unito, dove oggi è previsto il picco, stando alle previsioni del Met Office: la colonnina di mercurio raggiungerà i +34°C a Londra e in alcune parti dell’Inghilterra orientale. Gli esperti segnalano che si tratta di temperature anomale per questo periodo dell’anno.

La canicola sta investendo anche la Francia e altri Paesi d’Europa. Nel Paese d’Oltralpe, ad esempio, l’ondata di caldo in atto è senza precedenti in questo periodo. Domani si prevede il picco, con temperature che sfioreranno +40/42°C. Per 25 dipartimenti è scattata la ‘vigilanza arancione’ e per altri 12 quella rossa, principalmente nel Sud-Ovest e nell’Ovest del Paese. Il Ministero dell’Interno ha diramato un avviso per le scuole: gli studenti potranno anche rimanere a casa oggi. Il caldo, arrivato nel Sud-Ovest già da martedì scorso si è intensificato con il passare dei giorni e oggi, secondo le previsioni di Météo-France, colpirà tutte le regioni del litorale atlantico fino a Poitou-Charentes. Domani attese temperature tra +38°C e +40°C nel Sud/Ovest e nel Centro del Paese e da +35°C a +39°C in tutte le altre regioni.

La Spagna è immersa in un’intensa e inusuale ondata di calore. Mentre gli incendi spadroneggiano in alcune aree, per le strade di Siviglia e Cordoba sono stati segnalati centinaia di piccoli esemplari di rondone (Apus Apus), una specie volatile protetta, ritrovati a terra, stremati dal caldo o a volte già morti: lo riportano diversi media iberici. Il rondone tende a costruire il proprio nido in cavità esistenti tra edifici, punti che si scaldano fino a diventare inabitabili in queste giornate in cui le massime possono superare i +40°C. I piccoli cercano di sfuggire a tale situazione e finiscono per cadere dai nidi.