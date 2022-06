Caldo mai visto al Centro/Sud: +40°C a Foggia, +38°C a Cagliari e Pescara. E adesso scatta l’allarme maltempo

MeteoWeb

Domenica di caldo mai visto al Centro/Sud, e di temperature elevate anche al Nord Italia, oggi, 5 Giugno: la colonnina di mercurio ha raggiunto valori senza precedenti nella prima decade di Giugno, con temperature che hanno raggiunto addirittura i +40°C in Puglia e li hanno sfiorati in molte altre località meridionali. Sono valori termici molto rari persino a Luglio e Agosto, enormemente anomali ad inizio Giugno: raramente sono stati raggiunti a fine Giugno, mai in modo così precoce.

Tra le principali città, da segnalare le temperature infuocate odierne con +40°C a Foggia, +39°C a Lucera, Corigliano Calabro e Castrovillari, +38°C a Cagliari, Pescara e Cerignola, +37°C a Matera, Ragusa, Avellino, Cosenza, Frascati, Alatri, Caltanissetta, Soverato e Chieti, +36°C a Roma, Catania, Taranto, Reggio Calabria, Benevento, Latina, Frosinone, Caserta, Guidonia, Iglesias e Carbonia, +35°C a Palermo, Firenze, Lecce, Terni, Tivoli e Foligno, +34°C a L’Aquila, Campobasso, Crotone e Pordenone, +33°C a Napoli, Bolzano, Prato, Viterbo, Ancona, Pesaro, Udine, Mantova, Cremona, Vicenza, Rovereto, Avezzano e Piacenza, +32°C a Bologna, Verona, Parma e Brescia.

Al Nord già oggi pomeriggio si stanno scatenando violenti temporali che provocano grandinate distruttive, ma quello odierno è solo un piccolo antipasto del maltempo estremo che attende l’Italia nei prossimi giorni, provocato proprio dal caldo anomalo di queste ore: arriverà aria più fresca dal Nord Europa, e innescherà contrasti termici molto intensi per il notevole sbalzo con il caldo precoce che incontrerà nel cuore del Mediterraneo. Si innescheranno così fenomeni molto violenti che inizialmente (Lunedì, Martedì e Mercoledì) saranno concentrati al Nord, successivamente (Giovedì e Venerdì) si estenderanno anche al Centro/Sud. Per monitorare la situazione meteo in tempo reale, ecco le migliori pagine del nowcasting: