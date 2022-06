Covid, per gli under 19 è più lieve dell’influenza: i DATI dell’Istituto Superiore di Sanità

MeteoWeb

Il Covid-19 per bambini e ragazzi con meno di 19 anni è più leggero di un’influenza. Lo rivelano i dati pubblicati dall’Istituto Superiore di Sanità, organo ufficiale del Ministero della Salute, nell’ultimo bollettino di monitoraggio sull’andamento epidemico in Italia pubblicato oggi. I dati ufficiali sull’andamento del Covid-19 nei bambini e nei ragazzi più giovani, con meno di 19 anni appunto, smentiscono mesi e mesi di allarmismo quando l’agenda dell’attualità mediatica era quotidianamente focalizzata sul numero “enorme” di “bambini intubati per Covid“.

Si trattava ovviamente soltanto di bufale e fake news, oggi smentite anche dai dati: su 4 milioni di contagi accertati (ma ovviamente i positivi asintomatici sono stati molti di più), soltanto 18.951 under 19 sono finiti in ospedale (0,48%), appena 421 sono finiti in terapia intensiva (0,01%) e soltanto 57 sono morti (0,001%). Le probabilità di ricovero, ricovero in intensiva e decesso tra i contagiati Covid, quindi, sono inferiori a quelle dei contagiati dagli altri virus influenzali.

Inoltre la totalità dei morti (57 su 57) e dei ricoverati in terapia intensiva (421 su 421) erano bambini e ragazzi con gravissime patologie pregresse: non sono, quindi, morti o finiti in rianimazione per il Covid, ma con il Covid.