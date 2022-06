Caldo e incendi, giornata infernale a Roma: evacuazioni e intossicati, 200 Vigili del Fuoco al lavoro | VIDEO

MeteoWeb

È una giornata infernale per il super caldo e i tanti incendi che stanno assediando Roma e dintorni da stamattina. Sono 200 i Vigili del Fuoco impegnati nelle operazioni, anche con due elicotteri del Corpo, con rinforzi arrivati da Umbria, Abruzzo, Toscana, Campania.

L’incendio peggiore è quello che, partito dalle sterpaglie sull’Aurelia, ha lambito le abitazioni e coinvolto un rimessaggio di camper, con diverse bombole di gpl esplose. Disagi nella zona provocati dal denso fumo scaturito dalla combustione. 35 persone e 4 poliziotti sono rimasti intossicati, mentre due persone, non in gravi condizioni, sono state ricoverate in ospedale.

Paura nel primo pomeriggio anche a Casalotti, dove le fiamme hanno minacciato un residence. Le fiamme si sono propagate prima dalle sterpaglie, poi sospinte dal vento caldo hanno interessato il residence, due palazzine in particolare, e un attico è stato seriamente danneggiato. “Gli inquilini sono scesi nelle strade del comprensorio spaventati, ci sono stati momenti di panico”, dice un abitante. “Alcuni di noi in attesa dell’arrivo dei soccorsi sono andati sui balconi gettando acqua nel tentativo di fermare le fiamme – continua il residente – ci sono stati veri momenti di panico“.

Un grosso incendio, con fumo e fuliggine che hanno raggiunto anche il quartiere Eur, è divampato nel primo pomeriggio in alcuni campi di Trigoria. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo ha preso origine dalle sterpaglie e al momento è sotto controllo. Sul posto i Carabinieri, oltre ai Vigili del Fuoco e al personale sanitario. Un intervento di controllo e messa in sicurezza è stato svolto in un casolare.

“Oggi è una giornata molto difficile e critica per Roma: purtroppo si sono verificati diversi incendi le cui cause sono in via di accertamento. L’eccezionale ondata di calore e le folate di vento caldo hanno alimentato roghi in varie zone della città tra cui quelli in zona Aurelia e Monachina. Le situazioni più critiche si registrano in questo momento a Tor Pagnotta e a Casalotti, dove alcune famiglie sono state evacuate dalle loro abitazioni e dove due scuole sono state chiuse per precauzione”, afferma il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in un post pubblicato su Facebook. “Sono in contatto continuo con la centrale operativa della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco che stanno lavorando senza sosta – prosegue – ringrazio tutti i volontari della Protezione Civile di Roma Capitale e della Regione, la Polizia Locale, gli operatori del 118 e tutte le forze dell’ordine impegnate per lo sforzo messo in campo in queste ore difficili. La nostra priorità è la sicurezza dei cittadini“.

“Dal primo pomeriggio siamo sul posto dei vasti e gravi incendi divampati nel nostro territorio in particolare nelle 5 Cinque Colline su Via Laurentina e a Trigoria Alta. La via Laurentina e’ ancora chiusa al traffico nei tratti interessati (dalla Selvotta alla rotonda del cimitero). Sono impegnate squadre della polizia locale, carabinieri, il dipartimento della Protezione Civile e le squadre di volontari. E’ intervenuto un elicottero per le operazioni di spegnimento. Abbiamo attivato l’unita’ di crisi presso il gruppo della polizia locale continuando a seguire costantemente le operazioni. Siamo vicini ai tanti cittadini coinvolti con persone costrette a lasciare le abitazioni e pronti ad attivare quanto necessario per gli interventi da mettere in campo compresi i ristori per i danni subiti. Grazie a tutti gli operatori impegnati“. Cosi’ in una nota Titti Di Salvo, Augusto Gregori e Alessandro Lepidini, rispettivamente presidente, vicepresidente e assessore all’Ambiente del Municipio Roma IX Eur.

Dal tardo pomeriggio, a causa di un incendio a circa quattro chilometri dallo scalo, alcuni voli in arrivo all’aeroporto di Ciampino sono stati fatti atterrare a Fiumicino. I decolli sono invece rimasti sempre operativi anche se hanno subito qualche ritardo. Dalle 20.25 gli atterraggi sono tornati di nuovo regolarmente operativi.