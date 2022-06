Incendi Roma: da ieri 193 interventi, oggi 9 roghi attivi | FOTO

MeteoWeb

Da questa mattina alle ore 8 sono in corso 9 interventi per incendi di vegetazione che interessano il territorio di Roma e provincia. Sono 350 i vigili del fuoco impegnati, anche con rinforzi da Abruzzo, Campania, Toscana, Umbria. Da ieri, dei 406 interventi totali svolti dal comando, 193 sono stati per incendi di vegetazione. Ad Ardea, in via Laurentina all’altezza del km 27.400, sono in corso le operazioni di bonifica per l’incendio di un’area con rifiuti di recupero di carta. A Nerola si è registrato un incendio boschivo ed è stato richiesto l’intervento di mezzi aerei. Continua la bonifica dell’incendio divampato ieri in via Bosco Marengo in zona Aurelia mentre in via Solopaga, a Trigoria, è attivo un incendio di sterpaglie.