Maltempo in Sicilia: tornado a Milazzo, nel Messinese | FOTO e VIDEO

L’ondata di maltempo causata da un vortice nordatlantico, durata due giorni sull’Italia, ha prodotto numerose trombe d’aria, dal Nord, dove se ne sono sviluppate due tra Lombardia e Toscana, e Sud, dove molte sono apparse nei mari in prossimità delle coste. È successo nell’Adriatico, davanti alla Puglia, nel Tirreno, davanti alle coste della Calabria e anche davanti alla costa messinese.

In particolare, la tromba marina che si è formata davanti alla costa siciliana ha raggiunto la terraferma a Milazzo, approdando sulla spiaggia, come dimostra il video in fondo all’articolo e le foto della gallery scorrevole in alto. Fortunatamente non risultano danni.

Piogge hanno colpito oggi la costa settentrionale siciliana, in particolare il Messinese. Tra i dati pluviometrici più rilevanti registrati oggi, segnaliamo 39mm alla stazione di Caronia Pomiere, 22mm a Polizzi Generosa, 20mm a Montalbano Elicona, 18mm a Fiumedinisi, 17mm ad Antillo, 16mm a Torregrotta, Cesarò Vignazza.

Paura stamattina a Palermo per il crollo di due balconi a causa del maltempo.

