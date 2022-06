Maltempo, spettacolari cumulonembi sullo Stretto: pioggia e freddo tra Messina e Reggio | FOTO

MeteoWeb

E’ una serata fredda e tempestosa nello Stretto di Messina, dove gonfi cumulonembi campeggiano tra Scilla e Cariddi: piove e fa freddo come se fossimo in pieno autunno tra Sicilia e Calabria, con temperature sensibilmente inferiori alle medie del periodo. Gli ultimi rilevamenti serali evidenziano una temperatura piombata a +20°C a Reggio Calabria, dove piove a tratti in modo intenso. In Aspromonte si susseguono nubifragi con Gambarie che ha superato gli 82mm di parziale pluviometrico giornaliero, seguita da Cardeto a 58mm, Sant’Alessio a 39mm, Straorino a 29mm, Terreti a 17mm.

Forti piogge anche sulla fascia tirrenica della provincia con 21mm a Bagnara e 17mm a Scilla: in entrambi i centri della Costa Viola abbiamo avuto allagamenti e danni. Piogge sparse anche nella piana di Gioia Tauro, nella locride e nel basso jonio, seppur più lievi. Il maltempo proseguirà anche nelle prossime ore, con instabilità e precipitazioni tra l’Aspromonte e la fascia tirrenica anche nel weekend.

