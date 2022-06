Maltempo, temporali e frane in Alto Adige: smottamento investe Anterselva | VIDEO

MeteoWeb

Un forte temporale ha colpito nella serata di ieri Anterselva, in Alto Adige, con circa 52 mm di pioggia: le intense precipitazioni hanno causato uno smottamento in località San Giuseppe di Anterselva al rio Gola. I vigili del fuoco hanno riferito che non sono rimaste coinvolte persone o abitazioni, anche grazie agli interventi di ripristino e consolidamento degli ultimi anni. In corso di monitoraggio la situazione di diversi corsi d’acqua in Alto Adige.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: