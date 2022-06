Ondata di caldo sull’Europa occidentale: eccezionali temperature del suolo in Sardegna, Francia e Spagna

MeteoWeb

Una forte ondata di caldo, eccezionale per la sua intensità e precocità, ha tenuto stretta in una morsa l’Europa occidentale in questa settimana, portando temperature infernali fino a +43-44°C in Spagna e Francia. Nell’Esagono francese, sono caduti moltissimi record di temperatura, anche assoluti.

Ieri, sabato 18 giugno, la temperatura della superficie terrestre ha raggiunto picchi eccezionali: +51°C in Sardegna e +49°C nella Francia sudorientale e nella Spagna nordorientale, come dimostrano i dati del satellite Sentinel 3 del programma europeo Copernicus. Da notare che la temperatura della superficie terrestre non va confusa con la temperatura dell’aria. Tuttavia, le elevate temperature dell’aria si riflettono nei valori di temperatura della superficie terrestre.