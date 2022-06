Previsioni Meteo, scenario horror per la prossima settimana: sempre più caldo, anche Roma verso i +40°C

MeteoWeb

Continua a fare caldo in queste ore all’estremo Sud dell’Italia, e soprattutto in Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata. Le temperature hanno raggiunto oggi i +41°C a Caltagirone, +40°C a Palagonia, +39°C a Francofonte e Palazzolo Acreide, +38°C a Ragusa, Siracusa, Agrigento, Modica, Piazza Armerina, Comiso, Castelvetrano e Lentini, +37°C a Caltanissetta e Castrovillari, +36°C a Catania, Reggio Calabria, Cosenza, Foggia, Matera, Francavilla Fontana e Veglie. Il caldo, quindi, è ancora estremo dopo i picchi roventi di ieri.

Ma nei prossimi giorni la situazione peggiorerà ulteriormente: in modo particolare la prossima settimana, l’Italia verrà investita da una nuova ondata di caldo africano provocata dall’espansione verso Nord dell’Anticiclone Subtropicale. Una situazione particolarmente preoccupante perché già da Lunedì 27 Giugno le temperature saliranno su valori estremi stavolta non solo al Sud, ma in tutto il Paese. Avremo picchi di +45°C in Sardegna e, al Centro, persino Roma rischia di raggiungere i +40°C.

Intanto attenzione al forte maltempo che nelle prossime ore, e soprattutto nel pomeriggio-sera odierno, si abbatterà sul Nord. Per monitorare la situazione meteo in tempo reale, ecco le migliori pagine del nowcasting: