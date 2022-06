Misura senza precedenti in California contro la siccità

MeteoWeb

Quasi tutta la California sta affrontando una siccita‘ grave, estrema o eccezionale. Pochissime piogge sono cadute a gennaio, febbraio e marzo, quando lo stato riceve in genere la meta’ delle precipitazioni annuali, e di conseguenza sta affrontando il suo inizio d’anno piu’ secco di sempre. La peggiore siccita’ da 1200 anni a colpire il Sud-Ovest degli USA, come è stata definita da uno studio, ha portato la California meridionale ha imporre una misura senza precedenti nell’area: a partire da mercoledi’, circa 6 milioni di persone in alcune parti delle contee di Los Angeles, San Bernardino e Ventura possono annaffiare le piante all’aperto solo una volta alla settimana.

Il Metropolitan Water District della California meridionale, che fornisce acqua a circa 19 milioni di persone, ha dichiarato due mesi fa un’emergenza per la carenza d’acqua e ha votato all’unanimita’ per ridurne l’uso, limitando l’irrigazione all’aperto o con altri mezzi. “Il Metropolitan non ha mai applicato questo tipo di restrizioni, ma stiamo affrontando riduzioni senza precedenti delle nostre forniture e dobbiamo rispondere con misure senza precedenti“, ha affermato Adel Hagekhalil, direttore generale del distretto. “Ci stiamo adattando ai cambiamenti climatici in tempo reale“, ha aggiunto.