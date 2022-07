Allerta Meteo dell’Aeronautica Militare: domani forti temporali e vento al Centro-Sud. L’avviso

MeteoWeb

L’Aeronautica Militare ha emesso un avviso per fenomeni meteo intensi per la giornata di domani, venerdì 8 luglio. “Si prevedono dalle prime ore di domani e:

– per le successive 12 ore, precipitazioni intense, a prevalente carattere temporalesco su Abruzzo e Molise;

– per le successive 24 ore, precipitazioni intense, a prevalente carattere temporalesco sulla Puglia;

– per le successive 36 ore, vento forte dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a burrasca o burrasca forte su Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria.

I su menzionati fenomeni temporaleschi saranno accompagnati da locali grandinate, forti raffiche di vento e frequente attività elettrica”, riporta l’avviso.

