Forti temporali in Friuli Venezia Giulia: grandine e forte vento, alberi abbattuti | FOTO

MeteoWeb

Forti temporali hanno colpito parte del Friuli Venezia Giulia nel pomeriggio, in particolare tra l’Udinese e la bassa pianura orientale, e i fenomeni sono in sconfinamento anche sul Veneto. Nubifragi, grandine e forti raffiche di vento si sono abbattute su diverse città del Friuli Venezia Giulia, colpendo in particolare Tarcento, Nimis, Magnano in Riviera, Vergnacco, Palmanova, Valli del Natisone e molte altre.

Segnaliamo ben 68mm di pioggia a Tarcento, tra le località più colpite. A Nimis sono caduti 79mm in 3 ore. Raffiche di 86km/h a Talmassonos, 80km/h a Cervignano del Friuli, 53km/h a Moruzzo e Martignacco, 48km/h a Trieste e Palmanova. Si segnalano eventi di caduta alberi nei Comuni di Santa Maria La Longa, Lestizza, Cormons San Vito al Torre, Aiello del Friuli, Romans d’Isonzo, Reana del Roiale, Povoletto, Tarcento.

L’arrivo dei temporali ha fatto crollare le temperature, da punte di +37°C fino a +21°C, come a Palmanova.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: