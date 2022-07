I pazienti Covid non vaccinati sono contagiosi per meno tempo rispetto a quelli vaccinati: lo studio

Uno studio pubblicato sul New England Journal of Medicine ha mostrato che le persone vaccinate contro COVID-19 sono rimaste contagiose con il virus per un periodo di tempo più lungo rispetto alle loro controparti non vaccinate. La disparità di contagiosità è stata particolarmente pronunciata tra i non vaccinati e gli individui che non hanno ricevuto un'iniezione di richiamo. I risultati sono stati pubblicati in una lettera all'editore firmata da dozzine di medici di vari ospedali di Boston, Massachusetts, nel prestigioso New England Journal of Medicine a giugno.

Da luglio 2021 a gennaio 2022, i ricercatori hanno studiato 66 partecipanti che hanno contratto il COVID-19, comprese 32 persone con la variante Delta e 34 con la variante Omicron. I ricercatori hanno compilato una serie di grafici che tracciano per quanto tempo le persone sono rimaste contagiose con il virus, utilizzando sia i test PCR che le colture virali come indicatori. Quando i dati sono stati separati nelle categorie "non vaccinati", "vaccinati" e "potenziati", le persone che non hanno ricevuto un vaccino COVID-19 sono state contagiose per un periodo di tempo più breve.

Per quanto riguarda i test PCR positivi, entro i primi 10 giorni dalla contrazione del virus il 68,75% dei soggetti non vaccinati non era più contagioso. Al contrario, solo il 29,72% delle persone vaccinate e il 38,46% delle persone potenziate non erano più contagiose. A quindici giorni dall'inizio dello studio, rispettivamente il 93,75% e il 92,31% delle persone non vaccinate e potenziate non erano più contagiose; tuttavia, solo il 78,38% delle persone vaccinate non era contagioso.

Lo studio segue una serie di rapporti e analisi simili condotti da ricercatori che hanno dedotto conclusioni simili che minano l'efficacia dei vaccini COVID-19. L'immunità naturale ha anche dimostrato di essere superiore nella lotta contro l'infezione iniziale di COVID-19. Nonostante questi dati, che sono stati regolarmente censurati dai "fattori di verifica" dei social media, la Casa Bianca e i media mainstream hanno continuato a promuovere acriticamente i vaccini COVID-19, scrive "The National Pulse".