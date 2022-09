Allerta Meteo Malta: temporali, grandine e tornado in arrivo

MeteoWeb

Scatta l’allerta meteo anche per Malta: sull’isola dei Cavalieri è in arrivo la prima sfuriata di maltempo autunnale, con annesso calo delle temperature. L’aria fredda proveniente dai Balcani, infatti, stavolta raggiungerà anche il Canale di Sicilia: Giovedì 22 e Venerdì 23 la temperatura massima a Malta non supererà i +24°C mentre Sabato 24 la minima scenderà per la prima volta in stagione sotto i +20°C.

L’arrivo del freddo determinerà intensi contrasti termici che già nella tarda mattinata di Giovedì 22 alimenteranno la formazione di forti temporali nel Canale di Sicilia. L’allerta meteo per Malta durerà circa 24 ore: i temporali provocheranno nubifragi e tempeste di fulmini su tutta l’isola e in modo particolare nei suoi versanti più esposti a Nord/Est, che sono anche i più popolosi da Valletta a Gzira, Sliema e San Julian’s, ma anche a Gozo e nei settori più rurali dell’area settentrionale di Malta.

Il maltempo sarà particolarmente intenso con precipitazioni abbondanti, qualche grandinata, vento impetuoso da Est – Nord/Est (raffiche fino a 90km/h), mareggiate e possibilità di tornado. Invitiamo tutti alla massima prudenza per circa 24 ore, dalla mattinata di Giovedì alla mattinata di Venerdì.