Maltempo Marche, allerta per la piena del fiume Misa a Senigallia: “salite ai piani alti”, domani scuole chiuse

Notte drammatica per via del maltempo nelle Marche. Un’alluvione sta travolgendo diverse località delle province di Ancona e Pesaro e Urbino. La situazione è catastrofica a Sassoferrato, dove fiumi di acqua e fango hanno travolto tutto, e a Cantiano, dove l’acqua è arrivata ai primi piani delle case e si temono dispersi.

La Protezione Civile chiede a tutta la popolazione di Senigallia di rifugiarsi immediatamente ai piani alti per la piena del fiume Misa. Tutte le arterie principali e i ponti della città sono chiusi al traffico. Via social, il Comune sta raccomandando alla popolazione di tenersi lontano dagli argini e di rimanere in casa, portandosi ai piani alti.

Il Sindaco di Senigallia ha disposto per domani 16 settembre la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, i servizi per l’infanzia 0-3 anni, centri diurni disabili, centro diurno alzheimer, centro pomeridiano germoglio e tutti gli impianti sportivi. Senigallia è già stata colpita da un’alluvione nel 2014.

Il maltempo che ha colpito la Valle del Misa, in direzione della costa, verso Senigallia, ha provocato situazioni critiche a Serra de’ Conti, Barbara, Corinaldo, dove il fiume Nevola è esondato in zona Burello, e a Ostra, nella frazione di Pianello, dove è esondato il Misa in più punti, trasformando le strade in torrenti che trascinano via le auto.