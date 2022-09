Covid: positivo il cancelliere tedesco Olaf Scholz

MeteoWeb

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz è risultato positivo al Coronavirus: ha manifestato lievi sintomi con raffreddore e si è immediatamente isolato nella stanza a lui riservata nella Cancelleria federale, secondo quanto reso noto dal portavoce Steffen Hebestreit.

“Gli appuntamenti pubblici di questa settimana saranno annullati, mentre il cancelliere federale vuole partecipare virtualmente all’incontro programmato con i primi ministri degli Stati federati,” è stato spiegato.

Scholz, plurivaccinato, è risultato positivo dopo essere tornato da una missione questo fine settimana in Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti, destinata in particolare a trovare nuove fonti di approvvigionamento energetico per la Germania.