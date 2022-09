Gas, Cingolani: “stoccaggi all’88%, flussi triplicati dall’Algeria”

MeteoWeb

“In questo momento siamo all’87,87%, quasi all‘88%, ho già firmato la lettera per andare oltre il 90%” per gli stoccaggi del gas. Lo ha detto il Ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani a New York a margine dell’evento Youth4Climate.

Inoltre, Cingolani ha risposto a proposito delle indiscrezioni di stampa che parlano di difficoltà nelle forniture aggiuntive dall’Algeria. Il gas dall’Algeria “sta arrivando, certo che arriva”, gli algerini “hanno già smentito”, ha detto Cingolani. “C’è una situazione chiarissima, oggi arrivano 70 milioni di metri cubi” di gas, un flusso che è “circa triplicato. Questi sono i numeri”.

“La settimana prossima spero, dopo le elezioni“, il governo varerà un decreto ministeriale per le forniture di gas alle imprese a prezzo calmierato, ha aggiunto, infine, il Ministro Cingolani.