L’elicottero Ingenuity continua a volare: 32° viaggio su Marte per lo scout di Perseverance

MeteoWeb

Ingenuity ha volato di nuovo, librandosi nei cieli di Marte per la 2ª volta in 2 settimane. Il drone-elicottero della NASA ha viaggiato per circa 94 metri domenica 18 settembre, rimanendo in volo per più di 55 secondi e raggiungendo una velocità massima di 17,1 km/h, secondo il Jet Propulsion Laboratory della NASA, che gestisce la missione.

Il volo di domenica è stato il 32° in assoluto per Ingenuity e il 2° questo mese: il velivolo da 1,8 kg è decollato l’ultima volta il 6 settembre.

Il volo precedente ha portato Ingenuity più vicino a un antico delta di un fiume sul fondo del cratere Jezero, largo 45 km, che l’elicottero e il suo partner robotico, il rover Perseverance, hanno esplorato da febbraio 2021. Presumibilmente, la missione di domenica è stata un ulteriore progresso in questo senso, poiché i membri del team di Ingenuity hanno affermato che raggiungere il delta è una priorità a breve termine.

Perseverance sta studiando il delta ormai da diversi mesi. Il rover delle dimensioni di un’auto ha raccolto 4 campioni di roccia dalla formazione da luglio, 2 dei quali da una pietra ricca di molecole organiche, i mattoni della vita contenenti carbonio.

La missione Mars Sample Return

I ricercatori potranno studiare in dettaglio questo intrigante materiale qui sulla Terra, se tutto andrà secondo i piani: la NASA e l’Agenzia Spaziale Europea stanno collaborando per portare i campioni del rover sul nostro pianeta, forse già nel 2033.

La missione di ritorno dei campioni include due elicotteri simili a Ingenuity in grado di trasportare i tubi di campionamento al razzo che li lancerà dal Pianeta Rosso. Il razzo e gli altri robot che aiuteranno a portare i campioni sulla Terra sono in fase di sviluppo. Al momento non è chiaro se gli elicotteri dovranno eseguire questo compito: Perseverance potrebbe anche riuscire a consegnare i campioni al razzo senza interventi esterni.

Ingenuity inizialmente aveva intrapreso una missione dimostrativa di 5 voli progettata per dimostrare che il volo è possibile nella sottile atmosfera marziana. L’elicottero ha rapidamente superato quel compito ed è stato “promosso” a una missione estesa, durante la quale sta servendo come scout per Perseverance.